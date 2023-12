LEGO® Technic Bugatti Bolide: 905 pezzi di puro bolide sportivo

Quando si fa riferimento alla serie LEGO® Technic, si guarda anche a set indicati per futuri collezionisti di vetture sportive. Non può dunque mancare LEGO® Technic Bugatti Bolide, che rappresenta una riproduzione del mitico veicolo.

Facendo trovare quest'ultimo sotto l'albero di Natale ai vostri figli dai 9 anni in su, potrete anche voi apprezzare i dettagli realistici del modello. Le immancabili portiere ad ala di gabbiano sono infatti solamente la punta dell'iceberg, visto che di mezzo c'è anche un motore W16 funzionante.

Che dire poi della livrea gialla e nera, che di certo non passerà inosservata anche tra i parenti che osserveranno i più piccoli scartare i regali. Non è però di certo finita qui, visto che risultano presenti autentici dettagli adesivi, per un esemplare della tecnologia da corsa che lascia spazio a pochi dubbi in termini di performance. I 905 pezzi di puro bolide sono accompagnati da una fase di costruzione semplice e intuitiva. L'apposita applicazione LEGO® Builder può infatti guidare grandi e piccini in un'avventura fatta anche di modelli 3D, set salvabili e statistiche di avanzamento. Tutto per un'esperienza che può unire le generazioni.

LEGO® Technic Bugatti Bolide costa 49,99 euro sul sito LEGO® Italia. I tempi della consegna standard sono di 3-5 giorni lavorativi, ma potreste voler dare un'occhiata anche ad altri set, visto che superando un totale di 55 euro si può usufruire della consegna gratuita.