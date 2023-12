LEGO® Technic Monster Jam™ Dragon™: un ruggente modello 2-in-1

La gamma LEGO® Technic strizza l'occhio anche agli appassionati di monster truck. Questo grazie all'offerta di LEGO® Technic Monster Jam™ Dragon™, una riproduzione dell'iconico veicolo.

Rivolto ai bambini dai 7 anni in su che vogliono sfrecciare su piste fantasiose o meno, ad esempio quelle realizzate con le scatole dei regali di Natale o con i libri dei genitori, anche i più grandicelli potrebbero in realtà ritenere LEGO® Technic Monster Jam™ Dragon™ un buon acquisto da posizionare sotto l'albero.

Chi ha un po' di anni sulle spalle può infatti ricordarsi di un certo programma che un tempo andava in onda sulla TV nazionale, rievocando dunque nostalgicamente, ora coi propri figli accanto, quel magico periodo. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: il design risulta personalizzabile con grafica adesiva, ma soprattutto si possono ricreare le acrobazie grazie a un motore pull-back. La fase di costruzione, si fa riferimento a un set da 217 pezzi, risulta semplice e intuitiva grazie anche all'apposita applicazione LEGO® Builder, che permette di ruotare i modelli 3D, salvare i set e tenere traccia dello stato di avanzamento.

Se poi si vuole passare ancora più tempo in compagnia, un po' di spirito natalizio aiuterà a trasformare il modello in un Buggy coccodrillo, visto che si fa riferimento a un set 2-in-1. LEGO® Technic Monster Jam™ Dragon™ è in vendita al prezzo di 19,99 euro sul sito LEGO® Italia. La consegna standard avviene in 3-5 giorni lavorativi ed è gratuita per acquisti superiori ai 55 euro.