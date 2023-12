LEGO® Technic NASA Mars Rover Perseverance: esplorate Marte con Ingenuity

Chi ha una certa passione per l'ingegneria non vede l'ora di trovare sotto l'albero di Natale un set LEGO® Technic. Se poi si fa riferimento all'ambito dell'esplorazione spaziale e il set coinvolto è LEGO® Technic NASA Mars Rover Perseverance, il gioco è fatto.

I futuri ingegneri dai 10 anni in su possono infatti in questo modo sognare un viaggio su Marte in compagnia del rover Perseverance e del suo indimenticabile amico, ovvero l'imperturbabile elicottero Ingenuity. Certo, le dimensioni di quest'ultimo non sono delle più elevate, ma il coraggio per effettuare voli di prova non manca di certo. Gli appassionati di scienza e tecnologia adoreranno questo set da 1.132 pezzi, costruibile minuziosamente a partire dall'applicazione LEGO® Builder. Questa consente, tra l'altro, di ingrandire e ruotare i modelli 3D, nonché di tenere traccia dei progressi e salvare i set.

Se questo poi non dovesse bastare a una mente curiosa come quella di un futuro ingegnere, non manca persino una missione in realtà aumentata. L'AR permette infatti a grandi e piccini di immergersi ulteriormente nei dettagli del rover, per un'esperienza tecnologica sotto più punti di vista.

Senza contare che il rover dispone di uno sterzo a 360 gradi e un braccio mobile, così come di sospensioni completamente articolate per mantenere la trazione su tutte le sei ruote. Detto questo, strumenti scientifici, telecamere, unità di alimentazione, antenne e telecamere risultano immancabilmente al loro posto. LEGO® Technic NASA Mars Rover Perseverance è in vendita al prezzo di 94,99 euro sul portale ufficiale di LEGO® Italia. La consegna standard è prevista entro 3-5 giorni lavorativi e sopra i 55 euro la consegna è gratuita.