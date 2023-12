LEGO® Technic Trattore John Deere 948L-II con ruote sterzanti e componenti pneumatiche

Se il vostro piccolo ha la passione per le costruzioni, allora a Natale potreste regalargli il possente LEGO® Technic Trattore John Deere 948L-II, un set dettagliato che replica una delle macchine più grandi del noto produttore statunitense.

Indicato ai bambini dagli undici anni in su che amano le macchine massicce e potenti, LEGO® Technic Trattore John Deere 948L-II presenta funzioni meccaniche come le ruote sterzanti, la trazione integrale e un motore funzionante, alle quali si affiancano una serie di componenti pneumatiche che consentono di azionare l'artiglio in tre posizioni differenti, girare il sedile e alzare/abbassare la pala. Il tutto è pensato per introdurre i piccoli all'universo dell'ingegneria in maniera realistica ma accessibile. L'applicazione per dispositivi mobili LEGO® Builder rappresenta una valida alleata durante la costruzione del set, il quale risulta essere composto da ben 1492 pezzi, permettendo di ingrandire e ruotare i modelli in 3D e tenere traccia dei progressi compiuti.

Una volta completato, LEGO® Technic Trattore John Deere 948L-II misura 21 cm di altezza, 53 cm di lunghezza e 19 cm di larghezza. Potete acquistarlo al prezzo di 189,99 euro con spedizione gratuita sul sito LEGO® Italia con consegna standard gratuita in 3-5 giorni lavorativi. In aggiunta, per tutti gli acquisti effettuati entro il 14 dicembre 2023 riceverete in omaggio il set LEGO® Viaggio invernale in carrozza.