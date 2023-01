LEGO regala un set anni spazio anni '80 sugli acquisti online, ecco come ottenerlo

Ve lo ricordate il mitico set LEGO Spazio Incrociatore Blacktron degli anni '80? La casa danese ha lanciato una nuova edizione di questo set con tanto di confezione, loghi e grafiche vintage. La bella notizia? E' in regalo per alcuni acquisti selezionati su LEGO Store.

Riscopri un classico modello LEGO degli anni '80 con il set Incrociatore Blacktron LEGO Icons. Questa versione rinnovata ed estremamente dettagliata del set 6894 originale garantirà ore di divertimento dal sapore un po' nostalgico agli appassionati LEGO. Ottieni questo omaggio con gli acquisti LEGO superiori a 190€, fino al 14/1/23 e sino a esaurimento scorte.

Dunque vi basterà fare acquisti su LEGO Shop online per un valore di almeno 190 euro entro il 14 gennaio 2023 per ricevere il set Incrociatore Blacktron LEGO Icons. E se siete abbonati LEGO VIP c'è una sorpresa in più per voi:

"È l'anno del coniglio! Festeggia questo evento con un'emozionante bustina piena di fantastici elementi LEGO da aggiungere ai tuoi set preferiti. Ottieni questo Add On Pack VIP in omaggio con gli acquisti LEGO superiori a 50€, dall'1/1/23 al 25/1/23 fino a esaurimento scorte."

Ottimi motivi dunque per acquistare direttamente da LEGO Shop Online, con la certezza di ricevere anche due omaggi esclusivi con i vostri acquisti.