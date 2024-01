LEGO regala il set Food Truck Retrò a gennaio: ecco come ottenerlo

Anche nel 2024 tornano i regali LEGO per gli acquisti online: questo mese in omaggio ci sono ben due diversi set, tra cui il Food Truck Retrò e il Pacchetto giardino fiorito e pulizia della spiaggia LEGO Friends. Ecco come ottenerli, avete solo pochi giorni di tempo per approfittare della promo.

Questo furgoncino dall'aspetto retrò è un vero e proprio food truck con due minifigure (venditore e cliente) e altri dettagli vintage, oltre a panino e salse. Può essere ottenuto gratis in omaggio con gli acquisti LEGO® a partire da 190 euro, fino al 16 gennaio 2024 e fino ad esaurimento scorte.

Ispira i bambini a celebrare la natura con il set Giardino fiorito e a prendersi cura delle creature marine con il set Pulizia della spiaggia. Questo set è in omaggio acquistando La villa moderna di Andrea LEGO® Friends (42639) entro il 14 gennaio 2024 e fino ad esaurimento scorte.

Trovate queste e altre offerte sul sito LEGO®, sono attivi anche i saldi e gli sconti di gennaio sui migliori set LEGO® tra cui la Batcycle di Batman, la Chevrolet Camaro Z28, la c,onchiglia reale della Sirenetta, il set 100 anni di icone Disney, lo scudo di Captain America e l'immenso Hulkbuster.

