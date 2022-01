LEGO San Valentino 2022: idee regalo a meno di 20 euro

LEGO ha aperto il negozio online di San Valentino LEGO con tante idee regalo per la festa degli innamorati, l'occasione è ghiotta per fare scorta di set di costruzioni speciali ed esclusivi, in alcuni casi anche a prezzi scontati grazie alle offerte dello store LEGO.

Particolarmente interessante la sezione idee regalo LEGO a meno di 20 euro, tra questi troviamo al clinica veterinaria LEGO Friends a 19.99 euro, Autobetoniera LEGO City, BrickHeadz Stu, Gru e Otto da Minions allo stesso prezzo e sempre a 19.99 euro troviamo Il capanno della volte e la casa dei funghi di Minecraft, La porta magica di Antonio, La porta magica di Isabela e la sala da ballo di Belle della serie LEGO Duplo.

E ancora, Monster Jam Megalodon e El Toro Loco, Ora del bagnetto treno degli animali galleggiante, Panda del capodanno cinese, la banana portapenne, Hulk e Rhino LEGO Duplo, Minnie e Topolino della serie Brick Sketches a 16.99 euro, il Bulldog francese ed i gatti a pelo corto a 14.99 euro, stesso prezzo per BrickHeadz Pippo e Pluto, San Bernardo e la coppia di Pappagallini.

Se volete spendere ancora meno segnaliamo l'auto della Polizia, il pack di espansione LEGO Super Mario Clown Koopa di Bowser Junior e il cortile del castello di Elsa a 9,99 euro l'uno.