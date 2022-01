LEGO scontatissimi e set in regalo per il Capodanno Lunare

Tempi di saldi su LEGO Store, il negozio ufficiale della casa danese propone alcuni set in offerta ma non solo perchè su acquisti selezionati riceverete in regalo una confezione esclusiva come parte dei festeggiamenti per il Capodanno Lunare.

Tra i set LEGO in sconto troviamo i prodotti della serie Bag Tag, i braccialetti Music e Cactus, LEGO Stormtrooper e LEGO Joker della serie Brick Sketches, LEGO Disney Princess Build Your Own Adventure ed una selezione di portachiavi a meno di cinque euro.

Ma le sorprese non finiscono qui: il 2022 è l'Anno della Tigre e fino al 27 gennaio riceverete il set del Capodanno Lunare per ogni acquisto di importo pari o superiore a 85 euro. Sempre fino al 27 gennaio otterrete il set Il Viaggio Sottomarino di Monkie Kid in regalo con tre minifigure incluse per ogni acquisto LEGO Monkie Kid e/o LEGO Ninjago del valore di almeno 40 euro, fino ad esaurimento scorte.

Fino al 31 gennaio infine, Doppi Punti VIP con il set LEGO Dots Portapenne Banana e LEGO Duplo Ora del Bagnetto per i più piccoli. Sul sito LEGO offerte e promozioni sempre aggiornate con ricompense esclusive per gli iscritti VIP e sconti sui set più popolari, oltre ad una selezione di confezioni uniche non reperibili altrove.