LEGO Sconti di novembre: set, ritratti e beatbox in offerta per poco tempo

Quel paese dei balocchi che risponde al nome di LEGO Store ha lanciato delle offerte su una serie di prodotti che faranno senz'altro gola agli amanti dei franchise omaggiati.

Cominciamo segnalandovi il set Queer Eye - Loft dei Fab Five a 59,99 euro, offerto con il 40% di sconto rispetto al prezzo pieno di 99,99 euro. Se siete interessati vi conviene approfittarne, dal momento che il set andrà presto fuori catalogo. Degni di nota anche i ritratti LEGO di Batman, Joker, BB-8 e di uno Stormtrooper, tutti offerti a 10,79 euro al posto di 17,99 euro. LEGO Vidiyo propone invece i personaggi Bandamates a 3,49 euro e le BeatBox Unicorn DJ, Punk Pirate, Candy Mermaid e Party Llama a 13,99 euro l'una.

Anche questo mese LEGO Store ha pensato ai clienti VIP, ai quali spettano una serie di omaggi su alcune tipologie di acquisti. Tutti quelli che compreranno un set AT-AT LEGO Star Wars entro il 18 novembre riceveranno in regalo la Spada laser di Luke Skywalker, mentre l'Add On Pack VIP - Fun and Funky è dedicato a tutti coloro che faranno un acquisto di almeno 50 euro entro il 18 novembre. Con una spesa di 200 euro entro l'11 novembre è invece offerta la speciale coperta in pile con iconici colori e design LEGO. Per maggiori dettagli sulle promozioni, dirigetevi sul sito web del LEGO Store.