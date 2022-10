LEGO sconti e offerte per Halloween: set Strega Mistica in regalo

LEGO lancia le nuove offerte per Halloween su LEGO Store Online, non solo set in vendita a prezzo ridotto ma anche LEGO gratis in regalo sugli acquisti e doppi Punti VIP per gli iscritti al programma LEGO VIP.

Strega Mistica Creator 3in1

Divertiti ad Halloween con la Strega Mistica Creator 3in1 insieme alla sua scopa, una zucca, un ragno e una piccola rana. La strega inclusa nel set può essere trasformata in un gatto o in un drago. Ottieni questo omaggio con gli acquisti LEGO superiori a 100€ entro il 31 ottobre e fino a esaurimento scorte.

Spada laser di Luke Skywalker

Rivivi gli emozionanti duelli di Star Wars costruendo questa dettagliata versione in mattoncini LEGO della spada laser di Luke Skywalker, in omaggio con l'acquisto del set AT-AT LEGO Star Wars.

Entro il 31 ottobre inoltre riceverete una doppia dose di Punti VIP acquistando La scuola di teatro di Andrea della serie LEGO Friends o Il villaggio abbandonato LEGO Minecraft. Su LEGO Store trovate anche tanti prodotti in sconto ta cui Joker, Batman, Stormtrooper e BB-8 della serie LEGO Brick Sketches e varie confezioni della linea BeatBox, in sconti anche Queer Eye il loft dei Fab Five. Tutte le offerte sono valide per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.