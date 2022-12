LEGO e Sega di nuovo insieme? Un leaker anticipa 5 set a tema Sonic

In attesa di scoprire quali saranno le novità legate a Sonic in arrivo nel corso del 2023, un noto insider che si occupa di diffondere anticipazioni a tema LEGO ha svelato che stanno per essere annunciati nuovi set dedicati al porcospino blu.

PromoBricks ha infatti svelato che l'azienda produttrice di giocattoli sta lavorando a cinque diversi set con protagonista Sonic. Purtroppo l'insider non ha svelato i dettagli sui contenuti delle confezioni e non è chiaro se si tratti di prodotti ispirati alla serie originale, agli episodi della serie Netflix o all'ultimo videogioco.

In attesa di saperne di più, però, possiamo farci un'idea sulla loro grandezza grazie alle informazioni diffuse dal blog, che ha svelato codice e prezzo di ciascun set:

76990 (292 pezzi) - Prezzo: 29,99 dollari

76991 - Prezzo: 39,99 dollari

76992 - Prezzo: 49,99 dollari

76993 - Prezzo: 59,99 dollari

76994 - Prezzo: 99,99 dollari

Visto il costo, è improbabile che questi prodotti abbiano dimensioni generose e vi sono invece maggiori probabilità che si tratti di costruzioni più ridotte e con un numero di pezzi limitato. Per quello che riguarda invece il periodo d'uscita, si parla dell'estate 2023, finestra in cui l'azienda è solita distribuire i nuovi set.

