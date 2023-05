LEGO: set pirati gratis in regalo per gli acquisti online fino al 3 giugno

LEGO Store Online festeggia la Giornata dei Bambini con tanti sconti e non solo, perché per tutti gli acquisti dl valore di almeno 100 euro riceverete in regalo il set Il parco giochi del Galeone dei pirati LEGO.

Il set Il parco giochi del Galeone dei pirati LEGO include uno scivolo, un cannone ad acqua, due minifigure di bambini, una palma, un polpo rotante e altri oggetti e decorazioni a tema piratesco. Questo set è in omaggio con gli acquisti LEGO di valore pari o superiore ad almeno 100 euro, offerta valida dal 22 maggio al 3 giugno fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Sono tanti i set LEGO in sconto nel momento in cui scriviamo troviamo in vendita a prezzo scontato i set Black Panther Guerra sull'acqua a 71.99 euro invece di 89.99 euro, Armeria di Iron Man allo stesso prezzo e il set Pappagallino a 8.99 euro invece di 14,99 euro.

Sunbird di Shuri costa 39.99 euro invece di 49.99 euro mentre il busto di Black Panther passa da 349.99 euro a 279.99 euro. E ancora, tagli di prezzo per il set Hogwarts Errore della posizione polisucco a 15.99 euro invece di 19.99 euro mentre la Toolbox Creativa di LEGO Super Mario è in sconto a 47.99 euro invece di 59,99 euro.