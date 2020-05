LEGO: dopo i set di Super Mario arrivano anche quelli di Sonic e Zelda?

Come ormai ben saprete, i particolari set LEGO Super Mario stanno per arrivare in tutti i negozi e, nel frattempo, i fan stanno già pensando ai prossimi prodotti a tema LEGO che potrebbero entrare a breve nella loro collezione.

Tra i prossimi set LEGO potrebbero esserci quelli creati dagli utenti ed ispirati a Sonic e a Zelda. Per la precisione, parliamo del Castello di Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, del celebre stage Green Hill Zone di Sonic Mania e di una celebre scena con protagonista l'irriverente papera di Untitled Goose Game. Tutti questi set sono infatti stati proposti all'azienda tramite l'iniziativa che prende il nome di LEGO Ideas, ovvero un portale attraverso il quale gli utenti possono utilizzare un software per creare i propri prodotti e dare la possibilità agli utenti di votarli per fare in modo che prima o poi raggiungano gli scaffali dei negozi di tutto il mondo.

Dal momento che l'azienda effettua dei controlli sui prodotti da mettere in vendita poche volte ogni anno e che il prossimo 26 maggio 2020 ci sarà un altro di questi controlli, sono in molti a sperare che LEGO possa approvare almeno uno di questi set. Come potete facilmente immaginare, è molto difficile che il Castello di Hyrule possa fare capolino nei negozi con la sola approvazione di LEGO, invece gli altri due set hanno molte più probabilità di proseguire nell'iter che li porterà sulle mensole degli appassionati di mattoncini.