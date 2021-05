LEGO: i set sui videogiochi in offerta, da Super Mario a Minecraft

Non solo videogiochi, o meglio, non solo nel formato classico: su Amazon.it è stata aperta una sezione dedicata ai migliori set LEGO ispirati ai videogiochi, con decine di confezioni in promozione solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Focus sui set della linea LEGO Super Mario in sconto e i prodotti LEGO Minecraft, qui sotto vi lasciamo i link per l'acquisto delle confezioni LEGO Super Mario più ricercate, inoltre è possibile prenotare ora il pacchetto LEGO Avventure di Luigi, in arrivo ad agosto.

LEGO Super Mario

Sullo store LEGO di Amazon è possibile scegliere tra decine di confezioni dedicate non solo a Super Mario e Minecraft ma anche ai supereroi Marvel e DC Comics, Star Wars, Harry Potter e tutti gli altri set tematici della casa Danese, con moltissimi prodotti in offerta, una bella occasione per arricchire la propria collezione o fare un regalo che verrà sicuramente apprezzato da grandi e piccini.