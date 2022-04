LEGO Sonic Green Hill Zone è disponibile su Amazon

Dopo un primo periodo di esclusività su LEGO Store, il set LEGO Ideas Sonic Green Hill Zone è ora in vendita anche presso i principali rivenditori e tra questi figura ovviamente anche Amazon, dove il set è già disponibile per l'acquisto, venduto e spedito da Amazon e non da venditori terzi.Sonic The Hedgehog

Un fantastico set LEGO con Sonic minifigure da collezione ricco di dettagli, un tuffo nel passato per tutti gli adulti amanti del retrogaming. Costruisci la tua Green Hill Zone con gli oltre 1000 mattoncini a disposizione, inclusi i personaggi Dr. Eggman, Moto Bug e Crabmeat, tutti facili da realizzare.

LEGO Sonic costa 65.79 euro, la confezione include 1.125 pezzi per ricostruire l'iconica Green Hill Zone che ha fatto il suo debutto nel 1991 con Sonic The Hedgehog per Mega Drive, oltre ai mattoncini sono presenti anche gli smeraldi del Caos e una serie di minifigure tra cui Sonic, il Dr. Eggman, Moto Bug. Crabmeat. Un set da collezione per tutti gli amanti dei videogiochi, che potranno così celebrare il mito di Sonic come parte dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario della mascotte di casa SEGA.

Il set LEGO Ideas Sonic Green Hill Zone non è una edizione limitata ma vi consigliamo comunque di acquistarlo subito se siete interessati, prima che vada sold-out.