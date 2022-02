LEGO Sonic The Hedgehod Green Hill Zone è disponibile: il set Ideas è arrivato

A oltre un anno di distanza dall'annuncio del primo set LEGO dedicato a Sonic, è tempo per gli appassionati del porcospino blu di SEGA di prepararsi ad assemblare una ricca selezione di mattoncini colorati.

A partire da quest'oggi, mercoledì 16 marzo 2022, il set Sonic the Hedgehod: Green Hill Zone è infatti disponibile per l'acquisto da parte del pubblico. Proposto al prezzo di 69,99 euro, il set è identificato dal codice prodotto 21331, ed è parte della sempre più ampia linea di produzioni LEGO Ideas. Quest'ultima, lo ricordiamo, include esclusivamente creazioni messe a punto dai fan, e poi perfezionate da LEGO dopo un lungo e articolato processo di selezione delle opere migliori.

Dopo la casa di Winnie the Pooh, il Mappamondo, tantissimi strumenti musicali e molto altro ancora, dalle fucine creative di LEGO Ideas arriva ora il set ispirato ai livelli del personaggio dalla velocità supersonica. Di seguito, per comodità, trovate il link per procedere all'acquisto sullo store italiano ufficiale di LEGO:

Il set di Sonic The Hedgehog: Gree Hill Zone è composto per la precisione de. Una volta terminato il montaggio, l'oggetto misurerà 17 cm di altezza e 36 cm di larghezza.