LEGO Sonic the Hedgehog in offerta su Amazon ad un prezzo ulteriormente scontato

Rispetto a quanto vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, il set LEGO Sonic the Hedgehog è in offerta ad un prezzo ulteriormente scontato, è acquistabile infatti a soli 61,99 euro con lo sconto dell'11% dal prezzo di listino di 69,99 euro.

Nel corso degli ultimi 30 anni, Sonic è stato protagonista di videogiochi, libri, fumetti, serie TV e di due recenti film live-action, ora protagonista anche di un suo set LEGO. Un set che ripropone la Green Hill Zone, il famoso livello del gioco nato nel 1991 con il primo capitolo di Sonic uscito per SEGA Mega Drive.

Il modello riproduce tutte le principali caratteristiche del livello, tra cui un albero di palma, il giro della morte, anelli, schermi televisivi, l'Eggmobile del Dr. Eggman e una molla per i Super Sonic Jump. Sono inoltre presenti la minifigure di Sonic the Hedgehog ed i personaggi di Dr. Eggman, Moto Bug, Crabmeat così come gli Smeraldi del Caos.

Sono ovviamente incluse istruzioni di montaggio dettagliate con le informazioni relative al gioco di SEGA e agli ideatori del set che si compone di ben 1.125 pezzi, misura 17 cm di altezza, 36 cm di larghezza e 6 cm di profondità.