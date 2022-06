LEGO Star Wars, 5 milioni di Jedi per la Skywalker Saga: il team ringrazia

Dopo aver dominato le classifiche videoludiche di aprile 2022, il team di sviluppo di Traveller's Tales e Warner Bros festeggiano un importante traguardo commerciale.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, la software house e il publisher hanno infatti rivelato gli ultimi dati relativi alla performance commerciale di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. A circa quattro mesi di distanza dal lancio dell'avventura videoludica su PC e console (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch), giunge infatti un aggiornamento sulle vendite da parte degli autori. Nello specifico, Traveller's Tales conferma che la bellezza di oltre 5 milioni di giocatori hanno varcato i confini della Galassia Lontana Lontana all'interno di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.



Un risultato davvero notevole, per un titolo LEGO che ha saputo racchiudere al suo interno tutti e nove i capitoli della saga cinematografica principale, da Star Wars - Episodio I: La Minaccia Fantasma, sino a Star Wars - Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker. Con un approccio open world e un volume enciclopedico di riferimenti alla saga di George Lucas, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ha accolto anche diversi DLC, ispirati a spin-off come Rogue One: A Star Wars Story e The Mandalorian.