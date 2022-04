LEGO Star Wars, aspettando La Saga degli Skywalker: prezzo e data per i nuovi set Diorama

Tra i nuovi giochi in arrivo ad aprile 2022, spicca in particolar modo LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il più ambizioso videogioco LEGO di sempre e compendio che ripercorre l'intera epopea principale di Guerre Stellari.

Con il lancio del titolo per PC e console ormai imminente, la casa dei mattoncini danesi ha deciso di ampliare ulteriormente la propria già vasta selezione di set dedicati all'immaginario di Guerre Stellari. Dal mondo LEGO, è infatti giunto l'annuncio di tre nuovi Diorama volti a riprodurre alcune delle scene più iconiche della trilogia cinematografica originale, da Episodio IV: Una Nuova Speranza sino a Episodio XI: Il Ritorno dello Jedi, passando ovviamente per Episodio V: L'Impero Colpisce Ancora.



Set LEGO Star Wars: Diorama Compattatore di Rifiuti



Composto da 802 pezzi, quest'ultimo riproduce uno dei momenti più celebri di Star Wars: Una Nuova Speranza, durante la missione di salvataggio della Principessa Leila condotta da Luke Skywalker, Han Solo e Obi-Wan Kenobi. Il set misura 10 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 15 cm di profondità ed è proposto al prezzo di 89,99 euro. Al momento, LEGO non accetta ancora preordini per il set Diorama, che tuttavia sarà disponibile a partire dal prossimo martedì 26 aprile 2022. Di seguito il link alla scheda dedicata su LEGO Store:

Composto da, il set ricrea l'addestramento Jedi a cui Luke Skywalker viene sottoposto sul pianeta Dagobah, dietro la guida del Maestro Yoda. Scena tratta da Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora, quest'ultima si traduce in un diorama di 16 cm di altezza, 29 cm di larghezza e 17 cm di profondità. I preordini per il set sono già aperti, al prezzo di. La data di lancio è indicata per. Di seguito il link alla pagina dedicata su LEGO Store:Infine, troviamo un'ulteriore scena tratta da Star Wars: Una Nuova Speranza, immortalata in un diorama da. L'inseguimento tra il caccia TIE di Darth Vader e l'Ala-X di Luke Skywalker prende vita in un diorama che misura 10 cm di altezza, 22 cm di larghezza e 15 cm di profondità. Il prezzo in questo caso è di, con preordini già aperti e data di disponibilità fissata per. Di seguito il link alla scheda dedicata su LEGO Store:Cosa ve ne pare di questi tre nuovi set LEGO? In attesa del lancio del titolo TT Games, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un ricco provato di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker , a firma del nostro Giuseppe Arace.