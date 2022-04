LEGO Star Wars, aspettando Xenoblade 3: un Easter Egg in La Saga degli Skywalker

Presentato ufficialmente al pubblico nel febbraio di quest'anno, il primo trailer di Xenoblade Chronicles 3 ha confermato agli appassionati la prosecuzione dell'apprezzata saga di Monolith.

Il JRPG, in particolare, raggiungerà i lidi di Nintendo Switch entro la fine di quest'anno, pronto ad arricchire notevolmente la line-up della Grande N per il 2022. Ed evidentemente, anche il quel di TT Games si nascondono dei fan di Xenoblade Chronicoles, dato che in LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è presente un simpatico Easter Egg dedicato alla produzione di casa Monolith.

In particolare, tra gli NPC della Galassia Lontana Lontana è possibile imbattersi nel personaggio identificato come "Disco Director". Doppiato da Adam Howden, quest'ultimo condivide la medesima voce del personaggio di Shulk. Divertito da tale circostanza, uno degli sviluppatori di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è riuscito a far pronunciare all'NPC una frase decisamente particolare: "Now this is a party! I'm really feeling it". Apparentemente fuori contesto, quest'ultima è in realtà una nota espressione dello stesso Shulk, che il personaggio di Xenoblade Chronicles pronuncia del resto anche in Super Smash Bros Ultimate.



Tra i nuovi giochi della settimana, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.