LEGO Star Wars AT-AT in arrivo: apertura notturna dello Store di Milano al Black Friday

Il Black Friday del LEGO Certified Store di Milano sarà davvero indimenticabile. I gestori del negozio LEGO di Milano San Babila stanno infatti organizzando un'apertura notturna dello Store per dare modo agli appassionati e ai collezionisti di partecipare al lancio ufficiale di LEGO Star Wars AT-AT.

In concomitanza con il Black Friday, e per la prima volta in assoluto, il LEGO Store di Milano San Babila annuncia infatti di voler aprire le sue porte di notte, dalle ore 00:001 alle 02:00 del 26 novembre, in coincidenza con l'apertura dei negozi gemelli di Londra, Amsterdam, Stoccolma, Copenhagen, Parigi, Barcellona e Berlino, dando così vita a un evento speciale.

60 fortunati fan dei mattoncini avranno la possibilità di acquistare in anteprima uno dei 60 set del mastodontico LEGO Star Wars AT-AT, l'ultimo arrivato nella linea Ultimate Collector Series (UCS). All'evento parteciperà anche una vera legione Star Wars composta da Imperiali, Mandalorian e Ribelli, con possibilità di scattare delle foto ricordo dell'appuntamento insieme ad uno di questi rappresentanti della Galassia Lontana Lontana! Per chi acquisterà il set LEGO Star Wars AT-AT, oltretutto, è previsto un omaggio speciale a tema.

La partecipazione all'evento prevede diversi passaggi: dalle ore 10:30 di giovedì 25 novembre, gli interessati potranno ritirare il braccialetto che consentirà l'ingresso all'evento notturno presso il LEGO Certified Store di Milano San Babila. Un addetto del negozio sarà posizionato all'ingresso per distribuire i pass fino a esaurimento scorte: sarà possibile ottenere solo un braccialetto a persona e non ne sarà contenito il ritiro per conto di qualcun altro. Sarà inoltre necessario indossare il braccialetto al polso al momento del ritiro.