LEGO Star Wars Battles annunciato per smartphone, primi dettagli

Warner Bros Interactive Entertainment ha annunciato LEGO Star Wars Battles, un nuovissimo titolo d'azione strategica creato appositamente per dispositivi mobili e ispirato agli iconici personaggi, veicoli e ambientazioni di LEGO Star Wars con scontri multigiocatore 1 vs 1 in tempo reale.

Sviluppato da TT Games Brighton e prodotto da Warner Bros. Interactive Entertainment e Playdemic, LEGO Star Wars Battles permette ai giocatori di combinare liberamente i personaggi e i veicoli di tutte le ere dell'universo di Star Wars per creare un deck di esponenti del lato oscuro e della luce con cui affrontare incontri concitati e competitivi. Grazie ai comandi touch intuitivi, i personaggi potranno schierare le proprie truppe e costruire torri di LEGO sul campo di battaglia per difendere il proprio territorio o tentare di conquistare la base nemica.



"Siamo molto orgogliosi di ampliare il mondo di LEGO Star Wars con LEGO Star Wars Battles, una nuova esperienza creata da zero per dispositivi mobili", ha dichiarato Jason Avent, direttore di TT Games Brighton. "Spero che ai giocatori piaccia la combinazione unica di LEGO Star Wars con uno stile di gioco più strategico, basato sulla creazione di un deck e la conquista del territorio nemico usando torri di LEGO."



"Per oltre 15 anni ormai, i videogiochi di LEGO Star Wars hanno rappresentato un'interpretazione unica del mondo di Star Wars, che ha fatto appassionare ed emozionare i fan di tutto il mondo", ha dichiarato Douglas Reilly, vicepresidente di Lucasfilm Games. "Non vediamo l'ora di portare nuove esperienze targate LEGO Star Wars al pubblico dei videogiochi per dispositivi mobili con LEGO Star Wars Battles, che introduce modi tutti nuovi di giocare in una galassia lontana lontana ma pur sempre inimitabilmente LEGO."



"LEGO Star Wars Battles porterà tutta l'azione e il fascino scanzonato dei titoli LEGO al pubblico globale e in continua espansione dei giocatori che utilizzano dispositivi mobili", queste le parole di Sean McEvoy, vicepresidente del dipartimento "giochi digitali" di The LEGO Group. "È facile da giocare e offre uno stile di gioco divertente e concitato tutto LEGO sia per i giocatori nuovi che quelli più navigati."



Grazie ai contenuti da tutti e nove i film della saga, da Star Wars The Clone Wars e da Rogue One A Star Wars Story, i giocatori potranno collezionare gli iconici eroi e cattivi della saga come Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett e Darth Vader, oltre che altri personaggi come i Porg, gli Assaltatori, i droidi da combattimento e tutta una serie di veicoli, che spaziano dagli AT-AT ai caccia TIE fino al leggendario Millennium Falcon.

Man mano che i giocatori faranno progressi e saliranno di livello, sbloccheranno anche tante arene diverse basate sulle ambientazioni di Star Wars, inclusi Scarif, Naboo, Hoth, Endor, Geonosis e molte altre. LEGO Star Wars Battles farà il suo debutto nel 2020 su App Store e Google Play: sarà disponibile gratuitamente e presenterà acquisti all'interno dell'app.