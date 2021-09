LEGO Star Wars Battles arriva a breve: data di lancio per l'esclusiva Apple Arcade

Il primo annuncio di LEGO Star Wars: Battles risale all'autunno del 2019: a circa due anni di distanza, la produzione è ora pronta ad approdare sul mercato videoludico, in esclusiva per l'ecosistema Apple Arcade.

Realizzato da TT Games Brighton e Warner Bros. Games, in collaborazione con Lucasfilm Games, il titolo strategico di stampo PvP trasporta i giocatori nell'immaginario della Galassia Lontana Lontana. Schierando truppe e torri afferenti a entrambi i lati della Forza, la produzione multiplayer consentirà agli appassionati di Guerre Stellari di sperimentare con l'intero universo della saga cinematografica e non.



Con contenuti tratti anche da Star Wars: Clone Wars e Rogue One: A Star Wars Story, LEGO Star Wars: Battles accoglierà entro i suoi confini tanto Luke Skywalker, Rey e Obi-Wan Kenobi, quanto Boba Fett, Darth Vader, gli Stormtroopers o i Droidi da combattimento. Atteso in esclusiva su Apple Arcade, il titolo TT Games Brighton sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 25 settembre.



L'avventura strategica e multiplayer ambientata nella Galassia Lontana Lontana amplia dunque il catalogo Apple Arcade, che di recente ha potuto contare anche sull'aggiunta di Castlevania: Grimoire of Souls e Temple Run: Puzzle Adventure. Importanti aggiornamenti hanno inoltre coinvolto Fantasian, che ora propone anche una modalità New Game +, e Grindstone.