LEGO Star Wars fa il botto nel Regno Unito, vendite al lancio migliori di Elden Ring

La Forza scorre potente nell'ultima avventura LEGO dedicata a Guerre Stellari. Dopo aver scoperto che LEGO Star Wars Skywalker è divenuto il gioco più venduto su Steam Saga , ponendo fine al dominio di Elden Ring, arrivano i primi importanti risultati commerciali anche dal Regno Unito, che confermano una grande partenza per l'opera.

A fornirci i dettagli è Tom Phillips: pur senza avere a disposizione una precisa classifica di vendita relativa al mercato retail UK, il deputy editor di Eurogamer conferma che l'ultima fatica di Traveller's Tales ha ottenuto importanti riscontri anche su console e parla di "vendite enormi" anche su console. Il successo è tale che LEGO Star Wars The Skywalker Saga è divenuto "il secondo lancio più grande dell'anno" sul suolo britannico in formato fisico.

Non solo, quindi, l'ultimo LEGO Star Wars si trova dietro al solo Leggende Pokémon Arceus come miglior debutto del 2022, ma riesce a fare anche meglio di un colosso come il già citato Elden Ring, altro grande campione di vendite in questa prima metà dell'anno. Phillips in ogni caso evidenzia che buona parte del successo del gioco è dovuto alla natura multipiattaforma del prodotto, con uscita anche su Nintendo Switch oltre che sulle piattaforme PlayStation e Xbox, ma resta in ogni caso un successo degno di menzione. Il tutto senza considerare le vendite digitali che, con tutta probabilità, intensificano ulteriormente i primi dati commerciali relativi al titolo, sebbene servano dati ufficiali per avere maggiormente chiara la portata di questo successo.

Se state pensando di farlo vostro, la nostra recensione di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker potrebbe convincervi una volta per tutte ad immergervi in una galassia lontana lontana fatta di mattoncini.