LEGO Star Wars Casco di Darth Vader in super offerta

Ottima promozione da parte di Amazon per gli appassionati di LEGO e di Star Wars: il Casco di Darth Vader (set LEGO numero 75304) è acquistabile su Amazon al prezzo più basso dal giorno della sua messa in vendita.

L'articolo, che si compone di 834 pezzi e misura 20 cm in altezza, 15 cm in larghezza e 14 cm in profondità, non occupa un grande spazio in esposizione ma ha un incredibile impatto visivo. Un oggetto che non può assolutamente mancare nella collezione di ogni appassionato che si rispetti.

Può essere acquistato a soli 56,79 euro, contro un prezzo di listino di 70,99 euro, una volta aggiunto nel carrello verrà applicato uno sconto aggiuntivo rispetto a quanto visualizzato nella pagina di Amazon, che porta il prezzo di acquisto alla cifra che vi abbiamo indicato.

Acquista set LEGO casco di Darth Vader a prezzo scontato

Restando in tema, su Amazon sono acquistabili anche altri caschi LEGO dedicati all'universo di Star Wars a prezzo scontato, vi indichiamo il casco da Scout Trooper in offerta a 44,99 euro, il casco di Boba Fett a 54,90 euro ed infine quello dello Stormtrooper sempre a 54,90 euro, l'occasione giusta per arricchire la vostra collezione dedicata alla saga di Star wars.