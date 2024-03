LEGO Star Wars: Casco del Mandaloriano in SUPER sconto su Amazon

Nell'impaziente attesa di ricevere nuove informazioni sul film The Mandalorian & Grogu, prendiamo idealmente in prestito il jetpack di Din Djarin per esplorare la galassia 'non troppo lontana' delle offerte Amazon e focalizzarci su una promozione davvero 'stellare' a tema LEGO.

LEGO Star Wars - Casco del Mandaloriano in offerta su Amazon

Ci riferiamo al Casco LEGO Star Wars del Mandaloriano, un kit di modellismo per adulti che omaggia il leggendario cacciatore di taglie tanto caro ai fan dell'omonima serie TV e, ovviamente, a quel concentrato di dolcezza (e Forza) che risponde al nome di Grogu.

Il set di mattoncini LEGO a tema The Mandalorian riprende la lucentezza dell'armatura beskar di Din Djarin per riprodurne le caratteristiche più iconiche del casco indossato dal Mandaloriano, con tanto di postazione da esposizione e targhetta.

Il Casco LEGO Star Wars del Mandaloriano è in offerta su Amazon Italia al prezzo di 48,99 euro, in sconto del 30% rispetto al prezzo di listino abituale. Oltre alla promo a tempo limitato sul Casco del Mandaloriano di LEGO Star Wars, nel nostro Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram trovate tante altre occasioni di risparmio e offerte lampo su videogiochi, accessori, componenti PC, smartphone, periferiche gaming e tanti altri prodotti in vendita su Amazon a prezzo ribassato.