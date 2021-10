LEGO Star Wars Casco da Scout Trooper in offertissima a soli 37,49 euro

Ottima promozione quest'oggi su Amazon per gli appassionati di LEGO e Star Wars, il set 75305 Star Wars Casco da Scout Trooper è in offerta veramente ad un super prezzo, sono sufficienti infatti solamente 37,49 euro per acquistare l'articolo.

Il set è scontato di ben 12,50 euro dal prezzo di listino di 49,99 euro, il prezzo di 37,49 euro apparirà solamente una volta inserito l'articolo nel carrello, verranno infatti applicati altri 6,50 euro di sconto dal prezzo già scontato.

Clicca qui per acquistare il set LEGO Star Wars Casco da Scout Trooper in super offerta

Il set si compone di 471 pezzi, una versione straordinariamente dettagliata di un casco da Scout Trooper Star Wars, dotato di supporto con targhetta che consente inoltre di esporre il modello dopo averlo completato, misura 18 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 12 cm di profondità, non occupa un grande spazio una volta esposto ma non passerà di certo inosservato.

Ci sono anche altri caschi LEGO in offerta su Amazon, come per esempio Darth Vader acquistabile a questo link a 65,98 euro, il Casco dello Stormtrooper a 55,99 euro oppure il Casco di Boba Fett sempre a 55,99 euro.