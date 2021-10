LEGO Star Wars Castaways arriva a novembre: una nuova avventura di Guerre Stellari

Dopo l'approdo delle battaglie di LEGO Star Wars: Battles in esclusiva su Apple Arcade, è tempo di una nuova avventura entro i confini della Galassia Lontana Lontana.

Il servizio di abbonamento a tema videoludico si prepara infatti ad accogliere il nuovo LEGO Star Wars: Castaways, avventura che condurrà gli appassionati di Guerre Stellari alla scoperta di nuovi e vecchi mondi. Sviluppato da Gameloft Montréal, il titolo prende il via nel mezzo di una tempesta intergalattica, che conduce l'astronave del protagonista sulla superficie di un pianeta dall'ecosistema tropicale.

Qui, sfruttando i celebri mattoncini danesi, i giocatori di LEGO Star Wars: Castaways potranno dare vita al proprio avventuroso alter-ego, per poi partire alla scoperta di intriganti misteri. Il titolo per Apple Arcade potrà essere vissuto in solitaria, ma anche in compagnia, grazie alla presenza di un ricco social hub dedicato, in cui dedicarsi a diverse attività e sfide. Tra queste ultime, possiamo citare corse sui Microfighters e all'interno dell'Ippodromo. Grazie alle funzionalità proposte dall'Osservatorio, sarà inoltre possibile rivivere alcuni momenti iconici della saga di Star Wars, come gli scontri con i Sabbipodi, la visita al palazzo di Jabba su Tatooine, o, ancora, le battaglie con gli stormtrooper tra i boschi di Endor.



LEGO Star Wars: Castaways ha già una data di uscita, con l'ingresso nel catalogo Apple Arcade fissato al prossimo 19 novembre 2021. Nel frattempo, ricordiamo che a dicembre dovrebbe arrivare una sorpresa Star Wars a tema videoludico.