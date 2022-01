LEGO Star Wars Millennium Falcon in sconto su Amazon

Il set LEGO Star Wars Millennium Falcon serie L'Ascesa di Skywalker (codice 75257) è ora in offerta su Amazon, con consegna rapida disponibile per chiunque desideri ricevere il prodotto prima della festa dell'Epifania del 6 gennaio.

LEGO Star Wars Millennium Falcon misura 14 cm di altezza, 44 cm di lunghezza e 32 cm di larghezza, all'interno della confezione trovano spazio anche 7 minifigure: Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian e Boolio, oltre ai Droid LEGO R2-D2 e D-O, in più una serie di armi come la Bowcaster a bottoncini, il Blaster di Finn e il Blaster di Lando.

Il modello include numerosi dettagli come le torrette girevoli, shooter a molla, rampa abbassabile e cabina di pilotaggio pensata per ospitare due minifigure, all'interno inoltre troviamo l'area di carico, il computer con sedia girevole, divano, cambusa, cuccetta, compartimento di contrabbando nascosto e hyperdrive con attrezzi per la riparazione.

Potete comprare LEGO Star Wars Millennium Falcon su Amazon a 145.95 euro, il set verrà spedito "in una confezione realizzata con materiali sostenibili, riciclabili al 100% e ancor facile da aprire."

Una bella occasione per un regalo per la Befana o per qualsiasi altra occasione, un set pensato per i collezionisti che farà la gioia di grandi e piccini appassionati dell'universo di Star Wars.