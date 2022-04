LEGO Star Wars nel mirino degli scalper: Blue Milk Luke venduto a peso d'oro

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker sta riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, negli ultimi giorni inoltre il gioco è salito agli onori della cronaca per essere finito nel mirino degli scalper a causa della minifigure inclusa nella Deluxe Edition.

La Deluxe Edition di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker include oltre ad una serie di contenuti digitali anche una minifigure (fisica) di Blue Milk Luke, non reperibile altrove e prodotta esclusivamente per il gioco. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che ovviamente Blue Milk Luke è diventato molto ricercato dai collezionisti, la Collector's Edition è andata a ruba e la sola minifigure (senza il gioco, dunque), viene vendute su eBay a cifre comprese tra il 200 ed i 300 dollari.

Alcune aste e proposte compralo subito presentano in realtà prezzi anche più alti ma la media delle vendite concluse si aggira tra i 200 ed i 250 dollari. Un prezzo certamente alto, pur considerando l'esclusività del personaggio, secondo alcuni rumor LEGO renderà presto disponibile Blue Milk Luke al pubblico come parte di una iniziativa promozionale per lo Star Wars Day del 4 maggio, al momento però si tratta solamente di una voce di corridoio e non ci sono conferme.