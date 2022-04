LEGO Star Wars si prepara al 4 maggio: arrivano il nuovo Landspeeder e tanti regali

Accanto ai tre nuovi set diorama di LEGO Star Wars, la casa dei mattoncini danesi aggiunge un nuovo tassello alla propria collezione di modelli dedicati alla Galassia Lontana Lontana.

Dopo il successo videoludico di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, la squadra LEGO si prepara a festeggiare lo Star Wars Day, in programma per il prossimo 4 maggio 2022. Per l'occasione, sono attesi nuovi set e tanti bonus speciali per gli amanti di Guerre Stellari. In particolare, a spiccare è l'apertura degli ordini per il nuovissimo set LEGO Star Wars dedicato all'iconico Landspeeder di Luke Skywalker, guidato dal giovane in Star Wars Episodio VI: Una Nuova Speranza.

Costituito da 1.890 pezzi, il veicolo sarà proposto al prezzo di 199,99 euro, con distribuzione attesa a partire proprio dal 4 maggio. I clienti VIP potranno però procedere con il preordine già a partire dal 1 maggio, sul sito ufficiale di LEGO. In questa nuova edizione da collezione, il Landspeeder avrà dimensioni pari a 10 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 49 cm di profondità. Ad accompagnare il set, ci pensano una targhetta commemorativa e le minifigure di Luke Skywalker e C-3PO. Direttamente in calce a questa news, potete visionare alcune immagini dedicate al nuovo set LEGO Star Wars.



Con la data della Star Wars Celebration 2022 un po' in ritardo rispetto al consueto, gli appassionati di Guerre Stellari potranno comunque festeggiare lo Star Wars Day con tante promozioni sul portale LEGO. In particolare, dall'1 maggio all'8 maggio, sarà possibile ottenere dei set omaggio:

Con ordini LEGO Star Wars superiori a 160 euro, si riceverà il set dedicato alla Cucina della Fattoria della famiglia Lars ;

; Con ordini LEGO Star Wars superiori a 40 euro, si riceverà il set dedicato ad un piccolo AT-ST ;

; Solo per i clienti VIP, con ordini LEGO Star Wars superiori ai 70 euro, si riceverà invece il portachiavi di Mandalorian;

Infine, sono previsti, sempre tra 1 e 8 maggio, per l'acquisto di alcuni Set LEGO Star Wars selezionati.