LEGO Star Wars, la Saga degli Skywalker accoglie anche Rogue One: arriva il DLC

Il successo commerciale di LEGO Stare Wars: La Saga degli Skywalker ha segnato un record assoluto per le avventure videoludiche composte dai mattoncini del colosso danese.

Dopo aver dato vita a tutti i nove capitoli principali della serie cinematografica ambientata nella Galassia Lontana Lontana, il team di TT Games è ora pronto a proporre agli appassionati anche un nuovo contenuto. Grazie al ricco programma di supporto post lancio garantito dal Season Pass di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, è infatti tempo di iniziare a prepararsi al debutto di ulteriori personaggi all'interno dell'apprezzato titolo a tema Guerre Stellari.

In particolare, è ormai prossimo il momento del debutto del DLC dedicato allo spin-off Rogue One: A Star Wars Story, pellicola che racconta l'eroica missione di recupero dei piani segreti di costruzione della Morte Nera da parte di alcuni coraggiosi membri della Ribellione. Grazie al contenuto aggiuntivo, i giocatori in possesso di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker potranno contare su di un'ampia serie di personaggi inediti, tra Jyn Erso, Cassian Andor, Baze Malbus, Bodhi Rook, Chirrut Îmwe , K-2SO e il Director Krennic.



Il DLC del titolo TT Games diverrà disponibile a brevissimo, con la data di pubblicazione fissata per il prossimo martedì 19 aprile 2022.