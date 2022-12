LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker arriva su Xbox Game Pass questo mese

I rumor delle scorse ore si sono rivelati esatti: c'è un gioco misterioso in arrivo a dicembre su Xbox Game Pass, o meglio c'era, perché adesso sappiamo il nome preciso: si tratta di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, disponibile dal 6 dicembre.

Microsoft ha annunciato che LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker sarà disponibile nel catalogo Game Pass da martedì 6 dicembre 2022, giusto in tempo per le festività di fine anno. Una notizia sicuramente interessante dal momento che LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è uno dei videogiochi più venduti del 2022, vero e proprio campione d'incassi della stagione primaverile.

Giochi Xbox Game Pass dicembre 2022

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker - 6 dicembre (Console)

Hello Neighbor 2 - 13 dicembre (Console, PC)

High On Life - 13 dicembre (Console, PC, Cloud)

Infinite Guitars - 13 dicembre (Console)

Chained Echoes - 13 dicembre (Console, PC)

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker si aggiunge agli altri giochi di dicembre confermati su Xbox Game Pass, tra cui High on Life e Hello Neighbor 2, l'elenco completo verrà pubblicato nei prossimi giorni da Microsoft. Cosa ne pensate dell'arrivo di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker in catalogo, siete soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.