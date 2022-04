LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker in arrivo: data e orario di sblocco

Tra i nuovi videogiochi in arrivo questa settimana, trova spazio, dopo una lunga attesa, la Galassia Lontana Lontana di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

L'ambiziosa produzione di TT Games raggiungerà infatti il mercato videoludico internazionale tra pochissime ore, con il Day One in programma per martedì 5 aprile 2022. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, con orario di pubblicazione differente a seconda della piattaforma selezionata. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli in merito a data e orario di sblocco del titolo per quanto riguarda il mercato europeo:

PlayStation 4 e PlayStation 5 : su PlayStation Store, il titolo sarà disponibile già a partire dallo scoccare della mezzanotte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile;

: su PlayStation Store, il titolo sarà disponibile già a partire dallo scoccare della mezzanotte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile; Xbox One e Xbox Series X|S : anche su Xbox Store, l'accesso all'avventura di Guerre Stellari prenderà il via al prossimo scoccare della mezzanotte;

: anche su Xbox Store, l'accesso all'avventura di Guerre Stellari prenderà il via al prossimo scoccare della mezzanotte; PC : su Steam, l'attesa sarà più lunga, con l'orario di debutto in programma per le ore 17:00 di martedì 5 aprile;

: su Steam, l'attesa sarà più lunga, con l'orario di debutto in programma per le ore 17:00 di martedì 5 aprile; Nintendo Switch: al momento mancano indicazioni precise per quanto riguarda Nintendo eShop, tuttavia pare realistico ipotizzare che l'epopea LEGO sarà disponibile anche in questo caso a partire dalla mezzanotte, come sulle console colleghe;

Per i giocatori in attesa del titolo, ricordiamo che sono stati pubblicati da TT Games tutti i dettagli sui requisiti PC per LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker