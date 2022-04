LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker: come diventare un Vero Jedi

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker sta letteralmente spopolando tra i fan di LEGO e Guerre Stellari, che si stanno godendo una delle produzioni videoludiche LEGO più interessanti mai prodotte (come sottolineato anche nella nostra recensione di LEGO Star Wars Saga degli Skywalker).

Il gioco firmato Traveller's Tales ci consente di rivivere tutti e nove i film principali della serie (la trilogia classica, quella prequel e infine quella sequel), con numerose missioni da affrontare e diversi segreti da scoprire esplorando con attenzione ciascuna area. Ed a seconda di quanti cilindretti abbiamo collezionato durante ogni livello, verremo premiati con un rango specifico a prova dei nostri risultati. Il più alto di questi è il rango Vero Jedi: come si ottiene?

Per diventare un Vero Jedi in ogni stage bisogna raggiungere la soglia massima viola dell'apposito indicatore di cilindretti posto in cima alla schermata. Il numero massimo necessario per completare l'area viola dell'indicatore varia di livello in livello e non ce n'è dunque uno fisso per tutto il gioco, tuttavia la quantità che serve per riempire tale colore è solitamente tripla rispetto ai cilindretti necessari per riempire l'area bianca dell'indicatore.

Dunque, per fare un esempio, se per finire l'area bianca dell'apposita barra sono necessari 25.000 cilindretti, per completare quella viola ed ottenere il rango di Vero Jedi ne serviranno dunque 75.000. Da tenere presente, come detto, che queste soglie possono variare anche sensibilmente tra ogni livello, dunque è bene continuare a collezionare piccoli cilindri fino a quando la l'indicatore viola non si sarà del tutto riempito.

