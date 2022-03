LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il più grande gioco LEGO di sempre?

I ragazzi di TT Games hanno un solo obiettivo con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, ossia quello di realizzare il videogioco LEGO più vasto e divertente di sempre. Eccovi allora le nostre impressioni dopo qualche ora di gioco.

Il tuffo nella caleidoscopica dimensione interattiva della Galassia lontana lontana di The Skywalker Saga ci restituisce l'immagine di una produzione che eleva all'ennesima potenza la formula LEGO tanto amata dai fan di questo genere di trasposizioni interattive basate sui mattoncini del colosso dei giocattoli danese.

La passione profusa dal team di Traveller's Tales si concretizza infatti in un concentrato di umorismo e divertimento mai fine a se stesso: la libertà d'azione offerta dal titolo, unita all'ampio ventaglio di personaggi interpretabili e di mondi da esplorare, è la cartina tornasole di un'opera estremamente ambiziosa. Solo dal 5 aprile, con l'esordio di The Skywalker Saga su PC, Switch e console PlayStation e Xbox, capiremo fino a che punto si sarà davvero spinta TT Games per stratificare l'esperienza di gioco e cementarla anche nelle fasi più avanzate dell'avventura.

Per un resoconto dettagliato delle attività che abbiamo svolto in compagnia degli eroi dell'ultima fatica open world di TT Games, sulle pagine di Everyeye.it trovate lo speciale di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker a firma di Giuseppe Arace.