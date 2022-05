Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker - il gioco è in offerta per tutte le console

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è un videogioco d'azione in terza persona con licenza ufficiale Lego, pubblicato per PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S. È il sesto capitolo della saga di giochi Lego Star Wars creati da TT Games e il successore di LEGO Star Wars: Il risveglio della Forza.

Il gioco include le vicende narrate in tutti i nove film della saga degli Skywalker. In questo capitolo, a differenza di quasi tutti i giochi della serie Lego, sarà possibile scegliere di iniziare il gioco da una qualsiasi delle tre trilogie della saga degli Skywalker per completarle nell'ordine che si preferisce. Sono presenti cinque missioni della storia per ogni episodio, totalizzando quindi ben 45 livelli differenti.

Anche dal punto di vista del combattimento il gioco si distacca dai titoli precedenti: i personaggi dotati di spada laser ora potranno utilizzare una varietà di combo che si compone di attacchi leggeri, attacchi della Forza e pesanti, i personaggi che utilizzano il blaster invece godranno di una visuale sopra le spalle.

Il gioco, uscito solamente il 5 aprile è già scontato per tutte le console, è infatti acquistabile a questi link a soli 47 euro per PS5, 49,99 euro per PS4 e Nintendo Switch o 52 euro per Xbox One e Series X, al posto di un prezzo di listino di 59,99 euro.