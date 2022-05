LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, da Mandalorian a Rogue One: trailer per i DLC

Mentre negli store del colosso danese arriva il nuovo set LEGO Landspeeder, la Galassia Lontana Lontana digitale di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker si amplia con tanti DLC.

Questi ultimi introducono all'interno dell'apprezzato titolo una vasta rassegna di personaggi aggiuntivi, che vanno ad aggiungersi al già ampio cast di protagonisti del titolo. Ciascun DLC è dedicato ad una specifica produzione a tema Guerre Stellari, tra pellicole cinematografiche, serie TV e serie animate. Troviamo dunque DLC dedicati a Rogue One: A Star Wars Story e alla Stagione 2 di The Mandalorian, ma anche a The Bad Natch e Solo: A Star Wars Story.

Di seguito, vi segnaliamo la lista completa dei DLC di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker già annunciati da TT Games e ora disponibili:

The Mandalorian: Stagione 1 Character Pack;

The Mandalorian: Stargione 2 Character Pack;

Solo: A Star Wars Story Character Pack;

Classic Character Pack;

Trooper Character Pack;

Rogue One: A Star Wars Story Character Pack;

The Bad Batch Character Pack;

Per festeggiare lo Star Wars Day 2022, il team di sviluppo ha pubblicato un ricco trailer dedicato al supporto post lancio a: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. Nel frattempo, Microsoft ha prodotto una piccola selezione di Xbox Series S a tema Guerre Stellari