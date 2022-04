LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, terza settimana in vetta in UK: GT 7 fuori Top 10

Sull'onda di moltissimi videogiochi a tema Star Wars in arrivo, l'apprezzato LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker non rallenta, conservando la vetta della classifica UK per la terza settimana consecutiva.

Il titolo di TT Games si presenta infatti ancora una volta al primo posto, superando anche FIFA 22, fermo al secondo gradino del podio. Medaglia di bronzo per Leggende Pokémon: Arceus, con l'esclusiva Nintendo Switch che torna all'improvviso alla conquista della classifica del Regno Unito. Sempre in casa Grande N, resta inarrestabile il successo di Mario Kart 8: Deluxe, che persiste in quarta posizione ad anni di distanza dal suo debutto.

Di seguito, vi riportiamo la Top 10 integrale relativa al mercato UK per la settimana conclusasi sabato 23 aprile:

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker; FIFA 22; Leggende Pokémon: Arceus; Mario Kart 8: Deluxe; WWE 2K22; Elden Ring; Horizon: Forbidden West; Grand Theft Auto V; Minecraft (versione Nintendo Switch); Animal Crossing: New Horizons;

Anche Elden Ring non abbandona la Top 10 britannica, con l'Interregno saldo al sesto posto, seguito dal ritorno di Aloy in Horizon: Forbidden West e dall'intramontabile GTA V. Fuori invece dalla classifica il racing game di Polyphony Digital, con l'esclusiva PS4 e PS5 che non riesce a rientrare nelle prime dieci posizioni settimanali. A trainare il titolo, contribuisce ad ogni modo il supporto post lancio, che ha visto oggi il lancio del primo DLC gratis di Gran Turismo 7.