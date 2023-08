LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker torna primo in UK grazie ai bundle PS5

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, il taglio di prezzo di PS5 ha fatto schizzare le vendite in Gran Bretagna, oggi scopriamo che proprio grazie alle ottime vendite dei bundle PlayStation 5, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è tornato al primo posto della classifica inglese.

Amazon, Game e altri rivenditori inglesi hanno proposto PlayStation 5 a 399 sterline con un gioco a scelta tra LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Forspoken o Saints Row. A quanto pare il gioco di Guerre Stellari è andato fortissimo tanto che proprio grazie a questo bundle (non ufficiale) ha venduto un numero sufficiente di copie per agguantare la prima posizione della classifica UK.

Al momento non è ancora disponibile la top 10 completa, Chris Dring di GamesIndustry.biz anticipa per la presenza di un nuovo numero uno in classifica, con LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker che detronizza The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e altri giochi di recente pubblicazione.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker ha riscosso un notevole successo lo scorso anno con vendite per milioni di copie e una accoglienza generalmente positiva da parte di pubblico e critica. Non ci resta che attendere la classifica inglese completa della scorsa settimana per maggiori dettagli.