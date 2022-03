LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è su Xbox Game Pass?

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è uno dei giochi più attesi della primavera, il gioco uscirà su tutte le principali piattaforme, tra cui le console della famiglia Xbox: sarà disponibile anche su Xbox Game Pass e PC Game Pass?

Purtroppo la risposta è no, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker non uscirà su Game Pass al lancio, questo non vuol dire ovviamente che il gioco non possa arrivare in catalogo nel prossimo futuro ma al momento non ci sono piani per renderlo disponibile su Game Pass e PC Game Pass al day one, a differenza di quanto capitato ad esempio con Back 4 Blood (anche questo pubblicato da WB Games) o più recentemente con Tunic.

In futuro, certamente LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker potrebbe fare la sua comparsa su Game Pass, al momento però non ci sono certezze in merito. LEGO Star Wars The Skywalker Saga esce il 5 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, in formato fisico e digitale.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, abbiamo avuto modo di provare in anteprima il nuovo gioco di Guerre Stellari a base di mattoncini.