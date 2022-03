LEGO Star Wars: la Forza scorre potente nei nuovi Set Diorama sul Lato Chiaro

Mentre cresce l'attesa per il lancio del videogioco LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, il Gruppo LEGO presenta ufficialmente la nuova collezione a tema Guerre Stellari composta da ben tre set Diorama LEGO Star Wars dedicati agli eroi della serie.

I tre set riproducono le scene e le ambientazioni più rappresentative di Star Wars Una Nuova Speranza e Star Wars L'Impero Colpisce Ancora. Il primo diorama Volo sulla Trincea della Morte Nera invita i costruttori a ricreare l'iconico inseguimenti di Darth Vader a Luke Skywalker sullo sfondo delle difese ipertecnologiche della Morte Nera.

Il viaggio nella Galassia lontana lontana dei nuovi set LEGO continua con il Diorama Compattatore di Rifiuti della Morte Nera, che riproduce la drammatica scena de Una Nuova Speranza con protagonisti Luke, Han Solo, Chewbacca e la principessa Leila temporaneamente intrappolati dopo aver liberato Leila dal blocco di detenzione AA-23.

Anche il terzo set è dedicato agli eroi del Lato Chiaro della Forza, con i mattoncini da collocare per costruire il diorama Addestramento Jedi su Dagobah: si tratta di un modellino che consente agli Jedi in addestrament di rivivere le fasi salienti nella capanna del Maestro Yoda nelle paludi di Dagobah ne L'Impero Colpisce Ancora. In calce alla notizia trovate tutte le immagini esplicative dei tre set diorama di LEGO Star Wars che il colosso danese dei giocattoli lancerà il 26 aprile a prezzo di 59,99 euro o 89,99 euro in base al set scelto. I preordini di ogni diorama sono attivi da oggi, giovedì 24 marzo, sulle pagine del sito LEGO.com.