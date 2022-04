LEGO Star Wars Skywalker Saga: tutti i codici per sbloccare veicoli e personaggi gratis

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è ufficialmente disponibile su PC e console, consentendo a tutti i giocatori di rivivere le vicende narrate nelle nove pellicole dell'intramontabile saga. Se avete da poco iniziato a giocare il titolo a base di mattoncini, vi proponiamo una lunga serie di codici utili a sbloccare personaggi e veicoli gratis.

Come utilizzare i codici

Se non avete idea di come fare per immettere i codici di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker per sbloccare le ricompense gratuite, sappiate che i passaggi da seguire sono pochissimi e bastano pochi istanti per selezionare la giusta voce dei menu. Una volta avviato il gioco, basta accedere al menu di pausa e selezionare l'icona a forma di chiave nella parte bassa dello schermo: vi ritroverete così in una schermata con tanto di tastiera virtuale grazie alla quale si possono scrivere le sequenze di numeri e lettere che vi permetteranno di sbloccare i numerosi oggetti gratuiti.

Tutti i codici per le ricompense gratis

Ecco di seguito l'elenco completo dei codici da inserire in LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker per sbloccare gli extra:

Personaggi

C-3PO (versione Holiday Special) - Codice: C3PHOHO

Chewbacca (versione Holiday Special) - Codice: WOOKIEE

Darth Vader (versione Holiday Special) - Codice: WROSHYR

D-O (versione Holiday Special) - Codice: TIPYIPS

Gonk Droid (versione Holiday Special) - Codice: LIFEDAY

Poe Dameron (versione Holiday Special) - Codice: KORDOKU

Snap Wexley - Codice: SKYSAGA

Aayla Secura - Codice: KH7P320

Vice Ammiraglio Amilyn Holdo - Codice: XV4WND9

L'Imperatore - Codice: SIDIOUS

Dengar il cacciatore di taglie - Codice: OKV7TLR

Nute Gunray - Codice: WBFE4GO

Poggle il Minore - Codice: Z55T8CQ

Ratts Tyerell - Codice: GR2VBXF

Grand Moff Wilhuff Tarkin - Codice: 3FCPPVX

Veicoli

Razor Crest (la navicella di Din Djarin in The Mandalorian) - Codice: ARVALA7

Nave da trasporto I-TS della Resistenza - Codice: SHUTTLE

