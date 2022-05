LEGO Star Wars Skywalker Saga conquista il PlayStation Store: la classifica di aprile 2022

Come comunicato in precedenza da Traveller's Tales, Star Wars Skywalker Saga è stato il miglior lancio di sempre per un gioco LEGO. Un grande successo che per il momento non sembra voler rallentare, come confermato anche dalle classifiche di vendita relative al PlayStation Store.

Nel mese di aprile 2022, su PlayStation 5, l'ultimo LEGO Star Wars è stato infatti il titolo più scaricato sia in Europa che negli Stati Uniti, superando la concorrenza di agguerrite produzioni quali Elden Ring e Gran Turismo 7, tanto per fare un paio di nomi. Nel Vecchio Continente il titolo basato su Star Wars tocca la vetta anche su PlayStation 4, piazzandosi invece in seconda posizione (dietro MLB The Show 22) negli USA per quanto riguarda la console old-gen di Sony.

Restando nell'ambito della sola Europa, ecco la Top 10 su entrambe le piattaforme PlayStation attualmente in commercio:

PlayStation 5

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Elden Ring Cyberpunk 2077 Gran Turismo 7 WWE 2K22 Star Wars: Jedi Fallen Order F1 2021 Grand Theftu Auto V Among Us It Takes Two

PlayStation 4

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Grand Theft Auto V Minecraft Elden Ring Red Dead Redemption II Tekken 7 F1 2021 Little Nightmares Ace Combat 7: Skies Unknown The Crew 2

La nostra recensione di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker vi spiega perché si tratta di un successo meritato. Lo avete già giocato?