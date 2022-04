LEGO Star Wars Skywalker Saga è disponibile: ecco il trailer di lancio

Come abbiamo evidenziato nella nostra Recensione di Star Wars La Saga degli Skywalker, Traveller's Tales ha confezionato il più grande gioco LEGO di sempre. La monumentale opera che ripercorre i nove film della saga di Guerre Stellari è da oggi disponibile e viene celebrata con il trailer di lancio pubblicato dal publisher Warner Bros Interactive.

Disponibile da oggi su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker regala ai fan della serie un'esperienza da non perdere, ovviamente tutta a base di mattoncini LEGO. Il titolo consentirà di visitare i luoghi più iconici della saga cinematografica grazie alla sua struttura free roaming e permetterà di vestire i panni dei personaggi più amati dai fan.

"Vuoi impersonare uno Jedi o un Sith? O forse preferisci essere un Ribelle, un cacciatore di taglie o un droide? LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker ti offre centinaia di personaggi giocabili. Potrai comandare diversi veicoli sia su terra che per lo spazio. Viaggia alla velocità della luce con il Millennium Falcon, vola sull'airspeeder T-47 e combatti i caccia TIE con gli Ala-X della Resistenza… Vivi l'esperienza LEGO Star Wars Definitiva".

Elden Ring si è confermato in cima alla classifica di Steam, ma chissà che LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker - che è da due settimane nella top 10 dei pre-order - non sia in grado di spodestare l'open world di FromSoftware.