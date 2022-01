LEGO Star Wars Skywalker Saga, che fine ha fatto? Maggio potrebbe essere il mese giusto

LEGO Star Wars Skywalker Saga, descritto a più riprese dai suoi creatori come il gioco LEGO più grande sempre, sembra essere anche il più sfortunato in assoluto. Il titolo ha infatti subito molteplici rinvii in questi anni, che hanno fatto slittare la sua uscita dal 2020 ad una generica primavera 2022.

Come se non bastasse, il progetto è circondato da un silenzio assordante. Non ne sentiamo parlare dalla Gamescom dell'agosto dell'anno scorso, quando è stato pubblicato l'ultimo trailer di LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Tuttavia, secondo un noto leaker legato all'universo di Guerre Stellari, i ragazzi di TT Games si starebbero impegnando per rispettare la nuova finestra di lancio: stando a quanto scoperto da Bespin Bullettin (sì, lo stesso leaker che ha parlato di Star Wars KOTOR Remake nel 2023), LEGO Star Wars The Skywalker Saga dovrebbe arrivare sugli scaffali in un periodo compreso tra aprile e maggio 2022, anche se nulla è ancora certo, dal momento che il COVID-19 sta continuando a scombussolare i piani degli sviluppatori: "Le ultime notizie che ho sentito in merito a LEGO Star Wars The Skywalker Saga parlano di una finestra di lancio fissata tra aprile e maggio, ma nulla è ancora certo, le cose stanno cambiando continuamente a causa del COVID-19, che ha già causato molteplici ritardi al gioco", ha scritto Bespin Bulletin.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, ricordiamo, è in sviluppo per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Il titolo permetterà ai fan della serie di rivivere tutti i nove film della Saga degli Skywalker con il solito umorismo che da sempre caratterizza le produzioni LEGO, offrendo inoltre la possibilità di viaggiare liberamente tra i pianeti in qualsiasi ordine e in qualsiasi momento.