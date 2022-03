LEGO Star Wars Skywalker Saga: una Galassia da costruire nel nuovo video gameplay

Dopo aver illustrato i contenuti del Season Pass con Mando e Grogu, I ragazzi di Traveller's Tales ci invitano a 'costruire la Galassia' di LEGO Star Wars The Skywalker Saga nel nuovo video gameplay ricco di dettagli.

La prossima epopea sci-fi confezionata da WBIE trasformerà la Galassia lontana lontana di Guerre Stellari in un vero e proprio 'parco dei divertimenti interattivo', in funzione delle tante attività da svolgere in compagnia degli Skywalker e degli altri personaggi dell'epopea cinematografica ideata da George Lucas.

La ricchissima tavola videoludica imbandita da Traveller's Tales comprenderà infatti oltre 300 personaggi interpretabili, più di 100 veicoli e un totale di 23 pianeti da esplorare: ogni ambientazione digitale sarà completamente free roaming e racchiuderà al suo interno numerosi segreti da scoprire, da qui la necessità di sperimentare in maniera creativa ogni possibile opzione offerta nella scelta del proprio alter-ego.

La posa virtuale dell'ultimo mattoncino che porterà alla commercializzazione di LEGO Star Wars The Skywalker Saga è prevista per il sempre più prossimo 5 aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve li foste persi, eccovi i requisiti PC di LEGO Star Wars Skywalker Saga.