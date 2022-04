Lego Star Wars Skywalker Saga: glitch permette di duplicare personaggi, fan lo adorano

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker sta conquistando tutti: il boom del gioco al lancio su Steam è stato un chiaro segnale della volontà dei giocatori di immergersi nell’universo di George Lucas in versione LEGO. Con l’aumentare degli utenti emergono però anche i primi glitch...che gli utenti stessi vogliono tenere nel gioco!

Sul Reddit ufficiale dedicato ai titoli della saga LEGO Star Wars sono infatti emersi diversi post negli ultimi giorni che mostrano il glitch in azione. Esso permette di duplicare i personaggi sfruttando il Mandaloriano parte del Character Collection Season Pass: selezionandolo, infatti, il gioco spawna anche un Grogu non giocabile che, tuttavia, può essere modificato con altri personaggi, dando vita anche a scenari estremamente bizzarri o, per i fan, particolarmente nostalgici.

In calce alla notizia trovate un esempio "romantico": l’utente JesterJerry ha ricreato la formazione iconica dei primi, storici film con Luke Skywalker, Principessa Leila, Ian Solo, C3-PO, R2-D2 e Chewbecca. FrostyBR_, invece, ha dato vita all’”Ordine 66” con un inseguimento goffo da parte dei cloni, presenti in quantità sorprendenti nella mappa di Coruscant.

Ma com’è possibile realizzare questo glitch? Innanzitutto, è necessario possedere il pack extra di The Mandalorian. Dopodiché, l’unico modo per replicarlo è nella modalità Free Play dove, una volta selezionato il cacciatore di taglie come membro del party, sarà possibile trovare anche Grogu in quest’ultimo. Basterà poi sostituire Grogu con un altro Mandaloriano, una o più volte, e il party si allargherà a dismisura. Infine, potrete scegliere se modificare gli altri Mandaloriani con personaggi diversi, dando vita al party che desiderate. L’esperienza non durerà a lungo, in quanto i personaggi extra sembrano poco stabili e potrebbero sparire da un momento all’altro.

Ovviamente i fan potrebbero sperimentare un peggioramento del framerate e possibili crash, ma quello che chiedono a Traveller's Tales è di non patchare il glitch o, altrimenti, renderlo una feature effettiva della modalità Free Play per creare scenari insoliti come quelli già testati.

Nel mentre, vi rimandiamo alla recensione di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker firmata Gabriele Laurino.