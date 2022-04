LEGO Star Wars Skywalker Saga: leak per i personaggi del DLC di The Mandalorian 2

Mentre LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker continua a stupire con vendite al di sopra delle aspettative, dalla rete sono emersi i primi dettagli su uno dei prossimi DLC in arrivo.

Sulle pagine di Reddit un utente ha fatto trapelare in anticipo la lista dei personaggi del DLC The Mandalorian Season 2 Pack, comprendente volti molto noti agli spettatori della serie TV come Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand e Moff Gideon. Recandovi alla fonte mediante il link in calce potete anche visionare le anteprime, purtroppo a bassa risoluzione, dei nuovi personaggi. Il lancio ufficiale potrebbe avvenire il mese prossimo, il 4 maggio per la precisione, in occasione dei festeggiamenti dello Star Wars Day.

I possessori di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, ricordiamo, possono già acquistare il Mandalorian Season 1 Pack al prezzo di 2,99 euro (include il Mandaloriano, Cara Dune, Greef Karga, IG-11 e Kuiil) oppure riscattarlo nell'ambito del pacchetto Character Collection, che al prezzo di 14,99 offre l'accesso a tutti i contenuti aggiuntivi, incluso il futuro Mandalorian Season 2 Pack. Appena qualche giorno fa è emersa anche la lista dei personaggi del DLC di Rogue One.

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker per scoprire perché ci troviamo dinanzi ad uno dei giochi LEGO migliori di sempre.