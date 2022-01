LEGO Star Wars Skywalker Saga: un leak svela la data di uscita?

LEGO Star Wars The Skywalker Saga è scomparso da tempo dai radar ma il gioco sembra essere vivo e vegeto con Disney e WB Games che si stanno preparando al lancio, apparentemente previsto per i mesi primaverili.

Secondo un leak delle scorse ore, LEGO Star Wars The Skywalker Saga potrebbe uscire il 5 aprile 2022, questa la data trapelata da vari rivenditori, tra cui il Microsoft Store. Nel frattempo Amazon Messico ha inserito in listino la Deluxe Edition di LEGO Star Wars The Skywalker Saga (uscita placeholder prevista per il 31 dicembre 2022), versione speciale che include oltre al gioco anche una minifigure di Luke Skywalker e una serie di Characters Pack da usare in-game.

Annunciato nel 2019, LEGO Star Wars The Skywalker Saga è ancora avvolto nel mistero e gli sviluppatori hanno mostrato pochissime sequenze di gameplay e anzi, rispetto ai primi trailer il progetto potrebbe aver subito varie modifiche estetiche e strutturali, ma queste sono solamente supposizioni prive di conferma.

Non ci resta che aspettare per scoprire quali sono i piani di lancio di LEGO Star Wars The Skywalker Saga, se l'uscita è realmente prevista nel corso della primavera, probabilmente non dovremo attendere troppo per l'apertura dei preordini e l'annuncio della data di lancio ufficiale su PC e console.